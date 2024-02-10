Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-38' operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi
Giriş Tarihi: 10.2.2024 08:14

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-38' operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Kafes-38' operasyonunda 2 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde ’Kafes-38’ operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi

ilde düzenlenen 'Kafes-38' operasyonlarında 2 oganize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"KAFES-38" operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-38' operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi
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