SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde ’Kafes-38’ operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi

ilde düzenlenen 'Kafes-38' operasyonlarında 2 oganize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"KAFES-38" operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi
4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı
"KAFES-38" operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2️⃣ Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024
4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/51E0pKm4Fw