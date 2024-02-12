Başkan Adayı Aydın Kuzeykent Yeni Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti: “Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz”

Seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu sokaklarını adım adım gezen MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın, Kuzeykent Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya geldi, aracını yaptırmak için sanayiye gelen vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların isteklerini, taleplerini ve dertlerini dinleyen, not alan Yüksel Aydın yaşanan aksaklıkların giderileceğinin sözünü verdi.

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Yüksel Aydın ziyaret sonrasında esnaflara teşekkür ederek, şu ifadelerde bulundu: "Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da sürekli onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hep birlikte şehrimizi daha yaşanabilir ve ticaretin canlı olduğu bir yer haline getireceğiz. Sanayi sitesinde esnaflarımızı ziyarette bulunarak, istek, talep ve şikayetlerini dinledik. Esnaflarımızın taleplerini, sorunlarını ve şikayetlerini dinlemek, onların çözüm önerilerini almak bizim için çok değerli. Bunu önemsiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bizim tek düşüncemiz ortak aklın hakim kılınmasıdır. Ben değeri tiryakisi değiliz. Kastamonu'muzda bulunan iki sanayi sitesinin ömrünü tamamladığını da iyi biliyoruz. Yeni sanayi sitesinin yapılması için süreç devam ediyor. Sanayi sitemizin yönetimi gereken çalışmaları yapıyor. Elbette biz de yapıyoruz. Belediye olarak yapılması gereken prosedürleri yaptık. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeni sanayi sitesinin esnaflarımızın hizmetine sunulması için hangi bakanlığımızda kimle görüşülmesi gerekiyorsa görüşeceğiz. Yapım sürecini daha da hızlandırmak için çabalayacağız. Yeni sanayi sitemiz yapıldığında da mevcut yerlerin değerlendirilmesinin kararını esnaflarımız kendi verecek. Esnaflarımızın çoğunluğu ne isterse biz de onun yapılması için öncülük edeceğiz. Her iki sanayi bölgesinin birilerinin rant kapısı olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu herkesin iyi bilmesini, esnaflarımızın gönüllerinin bu konuda rahat olmasını istiyoruz."