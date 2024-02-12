Başkan Adayı Sadık Doğruer: Hiç kimseyi ayırmadık

Cumhur ittifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer Ilıca Sosyal tesislerinde Bergamalı kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda konuşan Doğruer birlik beraberlik mesajı verdi. Kınık'ta, 10 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde ilçede her kesime ayrım yapmaksızın eşit hizmet götürdüklerini belirten Doğruer: "Cumhuriyetin ilçesi Kınık'ı, yaşamaktan keyif alınan ve ulaştığı gelişmişlik seviyesiyle adından söz ettiren bir konuma taşımak için yola çıkmıştık. İki dönemde alt yapı, kültür, sanat, eğitim, sosyal ve spor gibi farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler ve yaptığınız hizmetlerle ilçemizi gelişmişlik sıralamasında ileriye taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var.

Bergama ve Bakırçay'ın tamamını İzmir'in gözdesi haline getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Her yurttaşımızı Cumhuriyetimizin bir bireyi ve Allah'ın bir kulu olarak görüyoruz. Bizim inancımızda ayrım yapmak yoktur. Kınık'ta olduğu gibi Bergama'da da tüm yurttaşlarımızı eşit görerek halka fayda sağlayan projelerle hizmet üretmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bergamalı kadınları dinleyen Doğruer istek ve önerileri not aldı. Katılımlarından dolayı Bergamalılara teşekkür eden Doğruer, 1 Nisan'da göreve gelir gelmez vakit geçirmeden çalışmalara başlayacaklarının altını çizdi.