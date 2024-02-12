Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum: 650 bin konutu 5 yılda dönüştüreceğiz

"5 YILDA 650 BİN KONUT DÖNÜŞECEK"

İBB yönetimine seslenen Kurum, "Maltepe'den diyoruz ki; siz sözlerinizin yüzde 87'sini gerçekleştirmediniz ama 31 Mart akşamı yüzde 100 Saraçhane'den ayrılacaksınız. 31 Mart akşamı kimse kaybetmeyecek, 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. İstanbul'un anneleri, gençleri kazanacak ve el birliği içerisinde o hayallerimizi, projelerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul'un her sokağında dönüşüm yaparak Maltepe'de riskli hiçbir yapı bırakmayana kadar 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, kente dair projelerini anlatarak, "Bunlar şehirden bihaber. Şehirle ilgileri yok ki. Ne zaman şehirde bir iş olsa, gündemleri hep farklı. Hep farklı bir gündem peşinde koştular, İstanbul'u basamak olarak gördüler. Ama biz İstanbul'da hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Sosyal yardımda adaleti getireceğiz." açıklamasında bulundu.