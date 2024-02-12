Gelecek Partili 1025 kişi istifa ederek AK Parti üyesi oldu

Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük. Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ise, "Bizler, desteklerle daha fazla büyüyeceğiz. Katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte, yerel seçimlerde bugüne kadar yaptığımız çalışmaları, ardından da yeni yapacağımız projeleri ve hizmetleri vatandaşlarımıza anlatacağız. İnşallah Kırşehir merkez, ilçeler ve beldelerde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaşacağız." İfadelerini kullandı.