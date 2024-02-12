Kütahya’lı şehit toprağa verildi

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen bir araç kazası sonucunda Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünden şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş törenle toprağa verildi.

Kütahya Zafer Havalimanından alınan şehidin naaşı memleketi Altıntaş Gecek Köyüne getirilerek baba evinden helallik istendi. Daha sonra köy Camisinde cenaze namazı kılındı.Cenaze namazına şehidin ailesi,Vali Musa Işın, Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr.Alim Işık, Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Protokol mensupları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Cenaze töreninde vatandaşlar terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak "Kahrolsun PKK", "Lanet olsun PKK'ya gibi"sloganlarla protesto ettiler.

"Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı"

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.