Kütahya’ya şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in acı haberi Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine ulaştı. Şehit ailesinin bulunduğu eve Türk bayrakları asıldı.

"Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı"

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

NAAŞ ZAFER HAVALİMANINDA TÖRENLE KARŞILANACAK

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre şehidin naaşı bugün öğleyin Zafer Havalimanından alınarak memleketi Gecek Köyünde ikindi namazını takiben törenle toprağa verilecek.