"Seçimden seçime değil, her zaman cadde ve sokaklardayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, seçim çalışmalarına beraberindeki partililerle birlikte tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, gündüzleri Afyonkarahisar'ı karış karış gezerek adım atılmadık yer, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmazken akşamları da hemşehrileriyle gönül sohbetlerinde bir araya geliyor. Bayramoğlu Peyzajın ev sahipliğinde gerçekleşen gönül sohbetlerinde hemşehrileriyle buluşan Küçükkurt, göreve gelmesi halinde gerçekleştireceği projeleri anlatarak vatandaşların sorunları noktasında istişarelerde bulundu.

ŞEHRİN HAFIZASINI İYİ BİLİYORUZ

Afyonkarahisar'ın hafızasını çok iyi bildiğini kaydeden Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, "Gazeteci başkan adayı olarak şehrin hafızasını iyi bilmenin avantajı elbette var. Hemşehrilerimizle konuşuyoruz. Bir şeyden bahsettiğimiz zaman çoğu hemşehrimiz diyor ki, 'Biz gelmiştik size şunu şikâyet etmiştik. Bununla ilgili haber yapmıştınız. Bakın bu şu seviyeye geldi.' şeklinde tepkilerle karşılaşıyoruz. Hemşehrilerimizin yanlış bildikleri bilgileri düzeltmeye çalışıyoruz. Bakın örneğin 'Hayrettin Barut zamanında şöyle olmuştu, Burhanettin beyin başkanlığı zamanında bunları yaşamıştık. Siz orada yanılıyorsunuz. Bu konu şöyleydi.' diyebilme imkânımız doğuyor. Bu bizim için büyük bir zenginlik" dedi.

ŞEHRİMİZİN SORUNLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

"Bu zenginliğimizi de şehrimiz için kullanma hevesindeyiz" diyen Başkan Adayı Küçükkurt; "Biraz da partimizin bizi tercih etmesinde bizim de bu onuru kabul etmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de budur. Hep söylüyorum, şehrimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz, vakıfız, çözüm yollarını da hep beraber senelerce vatandaşlarımızla değerlendirdik. 7'den 70'e şehrimizdeki vatandaşlarımızla hep konuştuğumuz kafa yorduğumuz bu sorunları, bugün değil dün ve ondan önceki yıllarda da hep istişare ediyorduk. Şimdi bu sorunları çözerek, projelerimizi hayata geçirme zamanı inşallah." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZLA DİYALOĞU VE BAĞIMIZI HİÇ KESMEYECEĞİZ

Dün olduğu gibi bugünde, yarında Afyonkarahisar'ın cadde ve sokaklarında olacağının önemle altını çizen Başkan Adayı Küçükkurt, "Sezer Küçükkurt'u diğer rakiplerinden ayıran özellikler nedir diye sorulduğunda; Burada adalet ve liyakat yine önceliğimiz. Ama şahsi vasıflar olarak değerlendirmek gerekirse biz Allah'ın izniyle ulaşılabilen el altında olan bir Belediye Başkanı olacağız. Biz Afyonkarahisar'ın Cadde ve sokaklarında olacağız. Esnafımızın içerisinde olacağız. Kenar mahallelerimizdeki pazar yerlerimizde olacağız. Hemşehrilerimizle diyaloğu ve bağı hiç kesmeyeceğiz. Bugüne kadar mesleki yaşamımız boyunca ve özel yaşamımız boyunca hep bunu yapmaya çalıştık. Bundan keyif aldık. Bundan zevk aldık. Bugün sahip olduğumuz birikimimizi buna borçluyuz. Bunu yapmazsak biz bu özelliklerden uzak kalırsak kendimizi inkâr etmiş oluruz. Bizim Allah izin verirse en önemli özelliğimiz diğer adaylardan öne çıkan farkımız bu olacak. Biz Afyonkarahisar'ın sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde olacağız inşallah." şeklinde konuştu.