Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca: Bölgede "Acil Müdahale Ünitesi" kuruldu
Giriş Tarihi: 13.2.2024 23:23 Son Güncelleme: 13.2.2024 23:28

Bakan Koca: Bölgede "Acil Müdahale Ünitesi" kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu olay yerine 10 ambulans ve 3 UMKE ekibinin, 2 Acil Müdahale Aracının görevlendirildiğini, tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurulduğunu bildirdi.

AA
Bakan Koca: Bölgede Acil Müdahale Ünitesi kuruldu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca: Bölgede "Acil Müdahale Ünitesi" kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA