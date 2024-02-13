Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Başkan Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.







BAŞKAN ERDOĞAN ONUR KONUĞU

2013'ten beri düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi, 110'dan fazla ana diyalog ve etkileşimli oturumda, gelecekteki önemli küresel eğilimleri ve dönüşümleri tartışan 6 ana temayı ve 15 küresel forumu içeriyor. Zirvede aralarında başkanların, bakanların, uzmanların, düşünürlerin ve geleceğin yaratıcılarının da bulunduğu 200 uluslararası isim konuşacak. Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 11. oturumunda devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek ve 300'den fazla bakanın katılımıyla 23'ün üzerinde bakanlık toplantısı ile yürütme oturumu gerçekleştirilecek. Zirvede 80'den fazla uluslararası ve bölgesel kuruluşun yanı sıra 120 hükümet delegasyonu, düşünce lideri, küresel uzmanlardan oluşan seçkin bir grup ile Nobel ödüllü 8 bilim adamının da içinde bulunduğu 4 binden fazla katılımcının yer alması bekleniyor. Ana konuşmacılardan biri de Başkan Erdoğan olacak.





DUBAİ DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan'ın zirvedeki hitabının ardından Uluslararası Yatırım şirketleri ile emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcilerini kabul etmesi öngörülüyor.

BAE İLE REKOR TİCARET HACMİ

Son üç yılda ilişkilerin güçlü bir ivme kazandığı BAE'yle çeşitli alanlarda 40'dan fazla anlaşma imzalandı. İlişkiler, 2023 Temmuz'da "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" seviyesine yükseltildi. BAE, hem Körfez İşbirliği Konseyi ile Türkiye'nin ilişkilerinin ilerletilmesi hem de bölgede cereyan eden sorunlara karşı uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemli bir aktör.







Orta Doğu'da Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 112 gibi rekor bir artışla 20 milyar Dolar'a ulaştı. İki ülke arasında, enerji, savunma sanayii ve yeni teknolojiler alanlarında işbirliğinin daha da gelişmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan'ın BAE'ye temmuz ayındaki ziyaretinde, BAE ile dost Türkiye arasında Yüksek Stratejik Komite'si kurulmuş, 50,7 milyar dolar değerinde bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda atılan adımlar ve gelinen aşama da ziyaret kapsamında görüşülecek.