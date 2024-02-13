‘Beni dolandırdı’ diyerek özel kalemi öldürdü

AdanaBüyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekmek fabrikasında işçi olarak çalışan Mikail Güvenir (44), Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü makamında silahla ateş ederek öldürdü. Olay sonrası güvenlik görevlilerinin kendisini yakalamaması için havaya ateş ederek binadan çıkan Güvenir polis merkezine teslim oldu. Polislere silahını veren Güvenir'in, "Beni dolandırdı vurdum" dediği öğrenildi. Zanlı gözaltına alındı.Güvenir'in belediye personeli olması dolayısıyla üzerinin aranmadığı, böylece ruhsatsız tabancayla belediye binasına giriş yapabildiği öğrenildi.Diğer taraftan Adana Valiliği de saldırının "alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiğini" duyurdu.Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, saldırganın uzun süredir belediyede çalıştığını, kendisinin iş verdiğini belirterek, "Güvenlik görevlileri kendisini tanıdığı için üstünü aramamışlar ve X ray cihazından geçirmemişler. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken de 'Kusura bakma' demiş, ateş etmiş. Böyle bir şey yapacağı aklımızın ucundan geçmezdi" dedi.