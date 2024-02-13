Fatih Mehmet Kocaispir: 1 Nisan sabahı Adana’da yükseliş dönemi başlayacak

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'yı karış karış gezmeye devam ediyor. Adana'nın merkez caddelerinde vatandaşlarla sohbet eden Kocaispir'e ilgi yoğun oldu. Kocaispir, "1 Nisan sabahı Adana'da yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak" dedi.

MANGAL BAŞINA GEÇTİ

Adana'nın merkez caddeleri ve tarihi Büyüksaat esnafını ziyaret eden Kocaispir, mangal başına geçerek, " "Adana'da ciğer yemeyen ciğer yedim demesin" dedi. Kocaispir'e esnaf ziyaretlerinde AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Erdal Hatipoğlu da eşlik etti.

ULAŞIM SORUNU KALMAYACAK

Başkan Kocaispir, Toros Caddesi'nde vatandaşlara projelerinden bahsederken bir vatandaş, "Allah yardımcınız olsun, arkanızdayız. Dualarımız sizinle" diyerek destekledi. Bir başka vatandaşın, "Adana'nın en büyük sorunu ulaşım" demesi üzerine ise Kocaispir, "1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri de ulaşım olacak. İnşallah göreve geldiğimizde Adana'mızın ulaşım sorunu kalmayacak" diye konuştu.

YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM

Daha sonra AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Erdal Hatipoğlu'nun mitingine katılan Kocaispir, burada da coşkuyla karşılandı. Partililere seslenen Kocaispir, "Millete hizmet aşkımızla, birlik ve beraberlik içinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Adana'nın makus talihini hep beraber değiştireceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahı Adana'da yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak" şeklinde konuştu.