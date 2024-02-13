MOSSAD’ın “Üçüncü gözü” Selçuk Küçükkaya’ya 26 yıl 8 ay hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz Mayıs ayında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan özel dedektif 'Taner Sezgin' kod adını kullanan Selçuk Küçükkaya'nın liderlik ettiği casusluk şebekesine operasyon düzenlemişti. Casusluk şebekesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda iddianame düzenlenmişti.

17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, MİT operasyonuyla yakalanan Küçükkaya'nın, akrabalarından ve iş ilanı sonrası ekibine katılan ekibiyle "üçüncü göz uzman kadrosu" adlı Whatsapp grubundan yönettiği anlatılmıştı. Mossad ile FETÖ'cü TSK'dan ihraç terörist Serkan Özdemirci aracılığıyla tanıştığı belirlenen Küçükkaya'nın Avrupa'da eğitim aldığı kaydedilmişti. Özdemirci, Küçükkaya'ya deneme amaçlı İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar'da faaliyet gösteren üç restoranı araştırıp, fotoğraflamasını, ticari sırlarını, mülkiyet bilgilerini temin edip raporlayarak iletmesini istediği yer almıştı.

KARAR DURUŞMASI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Küçükkaya, Cengiz Çalışkan, Cenk Birtürk ve Musa Kuş ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Sanıklar, bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirerek beraatlarını talep etti.

AJANA 26 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Selçuk Küçükkaya'yı "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıl, iki kişiye karşı "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle ve birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 6 yıl 8 ay ve iki kişiye karşı "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

CASUSLUKTAN CEZA ALDILAR

Heyet, ayrıca sanıklar Cenk Birtürk, Fatma Birtürk ve Musa Kuş'u, Küçükkaya ile aynı suçlardan 18'er yıl 4'er ay hapis cezasına hükmederken, sanık Emre Birtürk'e "Siyasal ve askeri casusluğa yardım" ile iki kişiye karşı "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

BİR SANIĞA TAHLİYE

Heyet, geri kalan 11 sanığı "Siyasal ve askeri casusluğa yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Firari sanık Serkan Özdemirci hakkındaki yakalama kararının devamına ve dosyasının ayrılmasına karar verildi. Sanıklar Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş ve Cenk Birtürk'ün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, , sanık Cengiz Çalışkan'ın tahliye etti.

HEYET ÖRGÜT KURMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi