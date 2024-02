Murat Kurum İstanbul’da trafik ve konut sorununu çözecek projelerin detaylarını verdi

"GÖZÜN ARKADA KALMASIN ÇÜNKÜ SENİN İÇİN DERTLENEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI VAR"

Ulaşım, hibe desteği ve 7 gün 24 saat hizmet verecek kreş projeleri hakkında konuşan Kurum, "Trafikte kalarak sevdiklerinizden uzakta vakit kaybetmenizi istemiyoruz. Ömrümüzden 3 buçuk yılı çalan trafik çilesini de sizlerle birlikte bitireceğiz. 5 yılda 230 kilometre metro yapacağım sözü verip sadece 8 kilometre metro yapılmış. İstanbul'un trafik problemi bu bakış açısıyla çözülemez. İstanbul'da siz o eser ve bayrak yarışını sürdürmediğiniz sürece İstanbullu yolda kalır, metrobüs duraklarında bekler. İstanbullu nereye gideceğini bilir ama ne zaman gideceğini bilemez. Biz bu 5 yıl içerisinde 328 kilometre metro hattını 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra da bin 4 kilometreye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmasın istiyoruz. Ortalama yolculuk süresi 64 dakika. Biz her bir vatandaşımızdan bu kaybolan 64 dakikayı 39 dakikaya düşürebilmek için bu adımları atacağız. Her bir vatandaşımız günde 25 dakika kazanmış olacak. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Şehir hayatından bunalan, memleket havası arayan İstanbullu kardeşlerimize Mahalle Bahçeleri Projesini armağan edeceğiz. Buralarda hem toplanma alanı, hem çocuklarımızın spor yapacağı alanlar, hem de kütüphaneler ve kıraathaneler olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza İBB'den 100 bin lira hibe desteği vereceğiz. Bu destekle birlikte işini geliştir diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın çünkü senin için dertlenen bir yönetim anlayışı var. Büyükşehir burada diyeceğiz. Çalışan kadınlarımızın evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Hem çocuğunuza gerekli eğitim verilecek hem de bu hizmeti vatandaşımıza sunmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.