Murat Kurum İstanbul’da trafik ve konut sorununu çözecek projelerin detaylarını verdi





"PROJELERİMİZİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRMELİYİZ"

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için tüm İstanbullularla birlikte kollarımızı sıvadık. İstanbul artık zorluğun değil kolaylığın, geçinme derdinin olduğu değil refahın, öğretmenlerin zorluk çektiği bir şehir değil, huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak. 3 milyon öğrencimizin hiçbir ihtiyacı kalmasın istiyoruz. On binlerce öğretmenimiz trafikte büyük bir eziyetle okullarına gitmeyecek. Şişli'mizi rahatlatacak projelerimizi bir an önce hayata geçirmeliyiz. Yapılaşma hususunda yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkilerinin devam ettiği, çevreye duyarlı, sıfır atık uyumlu sosyal konutlarımızı bundan önce nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı anlayışla yapacağız. Yaptığımız anket ve araştırmalar bize İstanbul'da en önemli iki sorunu işaret ediyor. Biri ulaşım diğeri de Kentsel Dönüşüm. Uzman arkadaşlarımız ve ekiplerimizle birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. En önemli 2 mesele olan deprem ve ulaşım noktasında tüm gücümüzle, tüm enerjimizle bu mücadeleyi veren tarafta olacağız. 650 bin yeni yuvayı 5 yıl içerisinde hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturtmak istiyoruz. Annelerimiz yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun, çocuklarımız geleceğe güvenle baksın istiyoruz. İlk defa 100 bin sosyal konut yapacağız. Bu 100 bin sosyal konut satılmayıp kiralanacak. Hızlı bir şekilde bu projeyi tamamlayarak, kentsel dönüşümdeki kardeşlerimizi düşük kira bedelleriyle bu konutlarda binaları tamamlanana kadar misafir edeceğiz. Bu konutları tüm kentsel dönüşüm projelerinde kullanıp ve bir taraftan da aslında İstanbul'daki konut ve kira fiyatlarını düşürecek adımları atacağız. Şişli'de binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza da gerek yönetmelikler çerçevesinde, gerek yeni mevzuatlar çerçevesinde meydana gelen kayıplarını da gerekli imar düzenlemeleriyle birlikte vatandaşımıza vereceğiz. Vatandaşımızın ve özel sektörün de içinde olduğu dönüşümü hep birlikte yapacağız" dedi.