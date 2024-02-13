AK Parti adayı Cüneyt Yüksel’den Tekirdağlı gençlere müjde üstüne müjde

EĞİTİM DESTEKLERİ VE DENEME SINAVLARI

Genç Kart sahipleri, yayınevleriyle yapılacak anlaşmalar sayesinde yardımcı ders kitaplarından yüzde 50'ye varan indirimlerle faydalanabilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla, TYT ve AYT'ye hazırlanan tüm öğrencilerin deneme sınavlarına da ücretsiz katılım sağlanacak.

İNTERNET DESTEĞİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ

Yüksel, genç kart sahiplerine aylık 5 GB internet desteği sağlanacağını, gençlik merkezleri ve kafelere kolay ulaşım için toplu taşıma biniş haklarının verileceğini duyurdu. Bu yeni müjdeler, gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarında önemli bir destek olacak. Cüneyt Yüksel, gençlere yönelik bu vaatlerle Tekirdağ'da eğitim ve sosyal yaşamın kalitesini artırmayı hedefliyor. Gençlerin her alanda desteklenmesi ve motivasyonunun artırılması amaçlanıyor. Bu vaatler, gençlerin hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında önemli kolaylıklar sunacak. Yüksel, gençlere yönelik projeleri açıklamaya devam edeceklerini söyledi.