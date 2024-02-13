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Giriş Tarihi: 13.2.2024 11:37

AK Parti adayı Cüneyt Yüksel'den Tekirdağlı gençlere müjde üstüne müjde

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, gençlere yönelik vaatlerini peş peşe sıraladı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
AK Parti adayı Cüneyt Yüksel’den Tekirdağlı gençlere müjde üstüne müjde

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, gençlere yönelik vaatlerini peş peşe sıraladı. Yüksel, üniversite sınavına girecek öğrencilere maddi destekten, toplu taşımada avantajlara kadar bir dizi yenilikçi adım atılacağını duyurdu. Bu adımlar, gençlerin eğitim ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videolarla, gençler için bir dizi proje açıkladı. Üniversite sınav giriş ücretlerinin öğrencilere "harçlık" olarak iade edileceğini belirten Yüksel, ayrıca öğrencilere toplu taşımada aylık 30 biniş hakkı ve yüzde 40 indirim sağlanacağını vurguladı. Bu, öğrencilerin okula, kütüphanelere ve sosyal alanlara ulaşımlarını kolaylaştıracak.

GENÇ KART AVANTAJLARI

Yüksel'in açıklamalarına göre, Genç Kart sahiplerine belediyeye ait kafe ve sosyal tesislerde kullanılmak üzere aylık 250 TL'lik alışveriş hakkı yüklenecek. Kart sahipleri bu hakkı tükettikten sonra da yüzde 20 indirimle alışveriş yapma fırsatına sahip olacaklar.

EĞİTİM DESTEKLERİ VE DENEME SINAVLARI

Genç Kart sahipleri, yayınevleriyle yapılacak anlaşmalar sayesinde yardımcı ders kitaplarından yüzde 50'ye varan indirimlerle faydalanabilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla, TYT ve AYT'ye hazırlanan tüm öğrencilerin deneme sınavlarına da ücretsiz katılım sağlanacak.

İNTERNET DESTEĞİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ

Yüksel, genç kart sahiplerine aylık 5 GB internet desteği sağlanacağını, gençlik merkezleri ve kafelere kolay ulaşım için toplu taşıma biniş haklarının verileceğini duyurdu. Bu yeni müjdeler, gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarında önemli bir destek olacak. Cüneyt Yüksel, gençlere yönelik bu vaatlerle Tekirdağ'da eğitim ve sosyal yaşamın kalitesini artırmayı hedefliyor. Gençlerin her alanda desteklenmesi ve motivasyonunun artırılması amaçlanıyor. Bu vaatler, gençlerin hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında önemli kolaylıklar sunacak. Yüksel, gençlere yönelik projeleri açıklamaya devam edeceklerini söyledi.

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AK Parti adayı Cüneyt Yüksel'den Tekirdağlı gençlere müjde üstüne müjde
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