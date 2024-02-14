9 işçi toprak altında kaldı

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler Köyü'nde bulunan Anagold Madencilik Şirketi'ne ait altın madeninde, dün saat 14.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Atıl durumdaki toprağın yığıldığı alanda meydana gelen heyelanda, tonlarca toprak, maden sahasının geçiş güzergâhına aktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan personel sayımında 9 kişinin eksik olduğunun belirlendiğini açıkladı. İhbar üzerine AFAD, çevredeki 9 ilden çok sayıdaki arama kurtarma ekibini olay yerine sevk etti. Ekipler, toprak altında kalan işçileri kurtarmak izin çalışmalara başladı. 667 kişinin vardiyalı çalıştığı madendeki arama-kurtarma çalışmalarına 400 görevli katılıyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Şu anda önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ sağlim çıkarmak.(Siyanür iddiaları için) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması dışında herhangi bir problem yok" dedi. Maden sahasının işletmecisi Anagold'un açıklamasında da "Bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ile yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz" ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu arayarak bilgi aldı. Aydoğdu, Erdoğan'a arama-kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı. Erdoğan da çalışmalar için tüm imkânların seferber edilmesi talimatını verdi. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayla ilgili 3 başmüfettiş ve bir müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.