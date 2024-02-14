ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: Türkiye vazgeçilmez

"F-16 SATIŞI TARAFLAR AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Büyükelçi Flake, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onayının taraflar açısından çok önemli ve anlamlı olduğunu aktararak, onayın, iki ülkenin güçlü ikili ilişkisinin kolektif çıkarlara uygun olduğu yönündeki taahhüdüne işaret ettiğini belirtti.

NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'nin F-16 filosunun, örgütün gücü açısından kritik önem taşıdığına ve gelecekte müttefikler arasında birlikte çalışabilirliği garantilediğine değinen Flake, ikili ilişkilerin bunun ötesinde olduğunu ifade etti.

Flake, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek, "Türkiye, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'yı ilk işgalinden bu yana Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği kararlı biçimde sürdürüyor." yorumunda bulundu.

Savaşın küresel gıda güvenliğini tehlikeye atması üzerine Türk diplomatların, yaklaşık 33 milyon ton tahılın 40'tan fazla ülkeye güvenli geçişini sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni müzakere ettiğini dile getiren Flake, Karadeniz'deki güçlerden biri olan Türkiye'nin, tahıl ve diğer temel malların taşınması konusunda mayınların etkisini minimize ettiğine işaret etti.