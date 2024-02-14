Başkan Adayı Bilal Kırkpınar söz verdi: Kimse işten çıkarılmayacak

Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, belediye çalışanlarına seslendi. Bayraklı Belediyesi çalışanlarına oy baskısı yapıldığını kaydeden Kırkpınar, belediye çalışanlarının kendisine ulaşarak, yaşadıkları baskıyı anlattığını belirtti.

"MÜSTERİH OLUN"

Kırkpınar, belediye çalışanlarına "Müsterih olun" diyerek, belediyede çalışan herkesin işine devam edeceğinin sözünü verdi. Kırkpınar, "Belediye çalışanları gizli gizli bizi arıyor. Seçimde kullandığınız oyun fotoğrafı bize gelmediği takdirde kendinizi kapının önünde bulursunuz diye tehdit ediliyorlar. Bu konu bize birçok farklı yerden geldi." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIN HUZURUNU TEMİN EDECEĞİZ"

Emekçilerin, emeği ve ekmeği üzerinden baskı görmesinin en hafif tabirle ahlak dışı olduğunu vurgulayan Kırkpınar, belediye başkanı seçilmesiyle birlikte hiçbir emekçinin baskı görmeyeceğini, huzur içinde çalışacağını dile getirdi. Kırkpınar, "Yöneticilerin baskılarına boyun eğmeyin." dedi.

"TÜM ÇALIŞANLAR BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"

"AK Parti gelirse sizleri işten çıkaracak" söylemleriyle Bayraklı Belediyesi çalışanlarının korkutulduğunu anlatan Kırkpınar, "Buradan söz veriyorum. Tüm belediye çalışanlarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz, sağcı-solcu olsun, Alevi-Sünni olsun, Türk-Kürt olsun herkes başımızın üstünde. Kimse işten çıkarılmayacaktır. Tüm belediye çalışanlarıyla birlikte daha yaşanır bir Bayraklı için çalışacağız.'' dedi.