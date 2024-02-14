Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sanayici ve iş insanlarıyla İvedik-OSB-Teknopark buluşmasında bir araya geldi.

İvedik OSB'deki buluşmaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Murat Alpaslan ve Osman Gökçek, Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan, MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Hüseyin Altınok, MHP MDK Üyesi Alp Giray Erdemir, İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"ANKARA'YI BİR SANAYİ ŞEHRİ YAPACAĞIZ"

Turgut Altınok buluşmada yaptığı konuşmada Ankara'daki sanayiyi geliştireceklerini, ticareti canlandıracaklarını söyledi. Altınok, "Ankara'yı bir sanayi şehri yapacağız. 5 yılda bir tane yapılan organize sanayi bölgesi yok. Pekâlâ işsizliği nasıl önleyeceksin? Ayrıca sadece işsizlik de değil. İstihdam, yan sektörler, yan sanayiler, üretim ve Ankara'da ticaretin gelişmesi de gerekiyor. Biz Ankara'da sanayiyi ve ticareti geliştirip canlandıracağız"dedi.

"ANKARA'DA 'NAZIM İMAR PLANI VE ULAŞIM MASTER PLANI' BULUNMUYOR"

Ankara'nın son 5 yılda ulaşımda ve imar planları konusunda gerilediğini belirten Altınok, Başkent'te 'Nazım İmar Planı ve Ulaşım Master Planı'nın bulunmadığını aktardı. Altınok, şunları söyledi: "Belediye Başkanı şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. Belediye Başkanı şehrin 5 yılını planlamaz, şehrin geleceğini de planlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ankara'da şu an 100 binlik ana nazım imar planı yok. Niye yok? Çünkü mahkeme iptal etti. Yani Ulus'un imar planı yok. Şu an Ulus'ta bir şey yapsanız ruhsat alamazsınız. Metro yapıyoruz ya, bu planla yapılıyor tabii. Ankara'da Ulaşım Mastır Planı yok. Bu plan da yapılmadı 5 yıldır."

"ANKARA 10'UNCU SIRADAN 27'NCİ SIRAYA GERİLEDİ"

Altınok, ABB bütçesi göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara göre Ankara'nın yatırımlarda 30 büyükşehir arasında son 5 yılda 10'uncu sıradan 27'nci sıraya gerilediğini dile getirdi.

"İHALELERİN YÜZDE 73'Ü ŞEFFAF YAPILMADI"

Altınok, ABB'nin son 5 yılda yaptığı ihalelerin yüzde 73'ünün şeffaf olmadığını, bu ihalelerin davetiye usulü ya da doğrudan teminle gerçekleştirildiğini söyledi.



ANKESOB'A ZİYARET



Turgut Altınok, İvedik OSB ziyaretinin ardından Altındağ'da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) yönetimiyle buluştu.

ANKESOB'daki ziyarete, AK Parti Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek, Zeynep Yıldız ve Murat Alparslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ve esnaflar yer aldı.