AYM HDP’li eski vekil Ferhat Encu’nun başvurusunun düşmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki mahkumiyet kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen Ferhat Encu'nun yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı.

AYM İHLAL OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Ferhat Encu, ilk olarak 29 Kasım 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemenin sonunda yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmediği, tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin iddianın bir ihlalin bulunmadığının açık olduğu, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına ilişkin iddianın ise açıkça dayanaktan yoksun olması sebebiyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Mahkeme, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiası yönünden yaptığı incelemede de bir ihlal olmadığına karar verdi.

AİHM İHLAL KARARI VERDİ

Encu, aynı zamanda 21 Eylül 2016 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. AİHM, Encu'nun da aralarında bulunduğu 40 milletvekilinin başvurusunu birleştirdi. Siyasi görüşleri nedeniyle milletvekilliği dokunulmazlıklarının 20 Mayıs 2016 tarihli Anayasa değişikliğiyle kaldırılması nedeniyle ifade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlal edildiği iddialarını inceleyen AİHM, ihlal kararı verdi. AİHM, Encu'nun 24 Mart 2017'de ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile serbest seçim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yaptığı bir diğer başvuruda da yine ihlal kararı verdi.

BAŞVURUNUN DÜŞMESİNE KARAR VERİLDİ

Dokunulmazlıktan yararlandırılmama nedeniyle siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği, ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin yapılan başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, başvuruda belirtilen şikayetler hakkında henüz bir değerlendirme yapılmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan iki ayrı başvuruda "ihlal" kararı verildiğine dikkat çekerek, "AİHM'nin verdiği ihlal kararlarında değerlendirilen şartlar dışında Anayasa Mahkemesince yeni bir değerlendirme yapılmasını gerektiren bir gelişme yaşanmadığı görülmüştür. Başvurucu, AİHM'nin ihlal kararlarına konu başvurusunun Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla ileri sürdüğünden farklı şikayetler içerip içermediği konusunda da herhangi bir bilgi sunmamıştır. Dolayısıyla AİHM'nin anılan kararları sonrası eldeki başvuruya konu ihlal iddiaları açısından başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir nedenin kalmadığı anlaşılmıştır" denildi. Yüksek Mahkeme, açıklanan gerekçelerle başvurunun düşmesine karar verdi.