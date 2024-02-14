Başkan Erdoğan, Mısır’daki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından özel uçak ile 23.20'de Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.