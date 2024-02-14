Başkan Erdoğan, Mısır’la ticaret hacmi hedefini açıkladı: 15 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunuyor. Başkan Erdoğan burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.
BAŞKAN ERDOĞAN EKONOMİK İLİŞKİLERE İŞARET ETTİ
Anlaşmaların imzalanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Abdulfettah es-Sisi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, açıklamalarında ekonomik ilişkilerin geliştirileceğine de vurgu yaptı ve Mısır'la ticaret hacmi hedefini duyurdu.
"BİN YILI AŞAN TARİHE SAHİBİZ"
Başkan Erdoğan "Mısır ile bin yılı aşan ortak tarih ve kültüre sahibiz. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Aynı irade Mısır tarafında da var. Konseyimizi Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. İlk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret ilişkilerimizde yeni dönüm noktası olacak. " dedi.
TİCARET HEDEFİ: 15 MİLYAR DOLAR
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Ticaret ve ekonomi iş birliği lokomotifimizi oluşturuyor. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Görüşmelerde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor. Ortak projeler yapacağımıza inanıyorum. Yenilenebilir enerji imkanını da değerlendiriyoruz.
SİSİ: TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de "Bu ilişkileri daha iyi seviyelere getireceğiz. İleride Türkiye ziyareti yapacağım. Burada olmanızdan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.