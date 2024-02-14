Başkan Erdoğan, Mısır’la ticaret hacmi hedefini açıkladı: 15 milyar dolar

TİCARET HEDEFİ: 15 MİLYAR DOLAR

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Ticaret ve ekonomi iş birliği lokomotifimizi oluşturuyor. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Görüşmelerde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor. Ortak projeler yapacağımıza inanıyorum. Yenilenebilir enerji imkanını da değerlendiriyoruz.