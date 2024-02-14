CHP’de kavga kaos, istifa

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimler öncesinde bir süredir devameden aday krizi, İstanbul'un 11 ilçesinin adaylarının açıklanmasıyla ayyuka çıktı. İstanbul'da ilçe belediye başkan adayı olacak isimler CHP yönetimindeki perde arkasında süren aday belirleme kavgası nedeniyle gecikmeli olarak açıklandı. İstanbul'da 39 ilçeden 28 ilçenin adaylarının açıklanmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantıları yapıldı ve kalan 11 ilçenin adayı belirlendi. İstanbul'da Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Buna göre Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Zeytinburnu'da Onur Soytürk, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Çekmeköy'de Orhan Çerkez ve Başakşehir'de Mesut Öksüz aday olarak ilan edildi. Bu isimlerin açıklamasının ardından CHP'de gerilim tırmandı.CHP yönetiminin aday belirleme sürecinde liyakatten uzak bir tutum sergilediğini ve parti içi iktidara yönelik adaylar belirlediğini ileri süren partililer, duruma tepki gösterdi. Mevcut Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yeniden aday gösterilmemesi sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir grup partili protesto gösterisi yaptı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yeniden aday gösterilmemesi de tepkilere neden oldu. Ümraniye Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Aykut Erdoğdu ise, hiç seçilemeyeceği bir bölgeden aday gösterildiğini ima eden bir açıklama yaptı.11 ilçenin adaylarının tanıtıldığı törene ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı. Tören İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Adayların açıklanmasının ardından başlayan gerginlik salona da yansıdı. Salonda bulunan bazı partililer tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına sahip çıkarak Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. İmamoğlu'nun konuşması protestolar nedeniyle sık sık kesildi. İmamoğlu protestoculara, "Orada attığınız sloganlarla başkana ayıp ediyorsunuz. Oturun, yerinize oturun ve beni dinleyin, ondan sonra tabelaları kaldırın" dedi.ADAY tanıtım toplantısında "Sarıyer'in başkanı var" şeklinde pankartlar taşıyan protestoculara bir grup CHP'li müdahalede bulundu. Kısa süreli çıkan arbedeye salondaki görevliler müdahale etti. Protestocu grup salondan çıkartıldı.