Cüneyt Yüksel’den gençlere müjde

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videolarla, gençler için bir dizi proje açıkladı. Üniversite sınav giriş ücretlerinin öğrencilere "harçlık" olarak iade edileceğini belirten Yüksel, ayrıca öğrencilere toplu taşımada aylık 30 biniş hakkı ve %40 indirim sağlanacağını vurguladı. Bu, öğrencilerin okula, kütüphanelere ve sosyal alanlara ulaşımlarını kolaylaştıracak.Genç Kart sahiplerine belediyeye ait kafe ve sosyal tesislerde kullanılmak üzere aylık 250 TL'lik alışveriş hakkı yüklenecek. Kart sahipleri bu hakkı tükettikten sonra da %20 indirimle alışveriş yapma fırsatına sahip olacaklar.Genç Kart sahipleri, yayınevleriyle yapılacak anlaşmalar sayesinde yardımcı ders kitaplarından %50'ye varan indirimlerle faydalanabilecek.Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla, TYT ve AYT'ye hazırlanan tüm öğrencilerin deneme sınavlarına da ücretsiz katılım sağlanacak.Genç kart sahiplerine aylık 5 GB internet desteği sağlanacak, gençlik merkezleri ve kafelere kolay ulaşım için toplu taşıma biniş hakları verilecek. Cüneyt Yüksel, gençlere yönelik bu vaatlerle Tekirdağ'da eğitim ve sosyal yaşamın kalitesini artırmayı hedefliyor. Verilen destekler gençlerin hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında önemli kolaylıklar sunacak. Bu bağlamda gençlerin her alanda desteklenmesi ve motivasyonunun artırılması amaçlanıyor. Başkan adayı Yüksel, gençlere yönelik projeleri açıklamaya devam edeceklerini söyledi.