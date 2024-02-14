Danıştay’dan göreve iade edilen hakim ve savcılara ilişkin açıklama

Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca meslekten çıkarılmalarına karar verilenlerin, bu kararlara karşı açtıkları davalarda Danıştay Beşinci Dairesince verilen iptal kararları ve bu kararların temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda yürütülen yargılama sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibat ve iltisakı olduğ gerekçesiyle meslekte kalmaları uygun olmayan ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen yargı mensuplarının, kararların iptali istemiyle Danıştay'a dava açmaya başladığını, bu kapsamda toplamda Beşinci Daire'ye 5 bin 112 dava açıldığını belirtti.

Danıştay, Beşinci Daire tarafından, 3 bin 799 davanın reddine karar verildiği, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini açıkladı. İptale ilişkin kararların, ilk olarak 13 Aralık 2021 tarihinden itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiğini bildiren Danıştay, temyiz başvurularının 3 bin 448'inin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandığını belirtti.

Danıştay'dan yapılan açıklamada, "Bu dosyaların 3 bin 428'inde Danıştay Beşinci Dairesi tarafından verilen davanın reddi yönündeki kararlar onanmış, sadece 6 ret kararı bozulmuş durumdadır. Karara bağlanan 3 bin 448 dosya içinde, Danıştay Beşinci Dairesinin iptal kararı verdiği 14 dosya bulunmakta olup, bu 14 dosyanın 3'ü yeniden karar verilmek üzere bozulmuş iken 11'i onanmış durumdadır. Danıştay Beşinci Dairesinin iptal kararı verdiği 236 dosyada ise, dosyanın incelenmesi sonucunda esas hakkında karar verilmesi için gerekli olduğu anlaşılan ancak dosyaya sunulmayan belgeler ve bilgiler ara kararları ile istenilmiştir. Ara karar gerekleri yerine getirildikçe dosyalar karara bağlanmaktadır" denildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından temyiz edilme tarihi daha sonraki yıllara tekabül eden, dolayısıyla tekemmül ve inceleme süreci halen devam eden dosya sayısının 550 olduğu, 351'inin davanın reddi yönünde, 185'inin ise işlemin iptali yönünde verilen kararlara ilişkin olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İptale ilişkin bu dosyalardan 104'ü tetkik hâkimine havale edilmiş olup gerekli incelemeler devam etmekte, 81 dosyada ise, dosyanın karar verilecek aşamaya gelmesi için zorunlu olan usuli işlemler sürmektedir. Bu itibarla, söz konusu dosyalarda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca gerekli yargısal işlemler gecikmeksizin yapılmakta olup, iddia edildiği gibi gündeme alınmayan veya işlemsiz kalan herhangi bir dosya bulunmamaktadır."