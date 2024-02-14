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Giriş Tarihi: 14.2.2024 14:27

CHP'li belediyeyi eleştirince başkanın damadı tarafından sokak ortasında dayak yedi

Sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li Erdek Belediyesi ile ilgili eleştiride bulunan Niyazi Önal isimli öğretmen, Belediye Başkanı Burhan Karışık’ın damadı olan Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin tarafından önü kesilerek darp edildi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
CHP’li belediyeyi eleştirince başkanın damadı tarafından sokak ortasında dayak yedi

Erdek, 4. Sokak'ta gece yarısı meydana gelen darp olayında, Spor Öğretmeni Niyazi Önal köpeğini gezdirirken önü kesilerek hastanelik edilene kadar dövüldü. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin, Niyazi Önal'ın önünü keserek sosyal medya hesabında yazdığı eleştiriler nedeniyle konuşmak istediğini söyledi ve sonrasında sert bir cisim kullanarak Niyazi Önal'ı darp etti.

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Niyazi Önal, Erdek Neyyire ve Sıtkı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Tedavi altındaki Niyazi Önal'ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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CHP'li belediyeyi eleştirince başkanın damadı tarafından sokak ortasında dayak yedi
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