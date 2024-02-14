Eşine ait kaçak yapıya göz yuman adaya soruşturma

İzmır'ın Kemalpaşa Belediyesi'nde Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Türkmen, CHP'den belediye başkanı adayı oldu. Türkmen'in eşi Esin Türkmen'in, Ulucak Mahallesi'nde kaçak olarak betonarme depo yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkılmasını talep ettiği depo 13 ay geçmesine rağmen yıkılmadı. Bakanlık, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaçak yapıya göz yuman iki isim hakkında soruşturma izni verildi.