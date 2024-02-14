Fatih Mehmet Kocaispir: Adana’mıza hizmet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhur İttifakı Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman ile birlikte ilçedeki esnafı ziyaret eden Kocaispir destek istedi. Vatandaşlarla sohbet eden Kocaispir, "Çok çalışarak Adana'mıza hizmet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'a şükürler olsun sahayı çok iyi görüyoruz. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızın teveccühü, ilgisi, samimiyeti bizleri mutlu ediyor. 31 Mart'ta inşallah aziz milletimizin teveccühü ile Adana'mızda yepyeni bir dönemi başlatacağız" diye konuştu.

Sarımazı, Gaziosmanpaşa ve İstiklal mahallelerinde geniş katılımlı toplantılar gerçekleştiren Başkan Kocaispir, Ceyhan'ın hak ettiği yerde olmadığını belirterek; "Ceyhan hak ettiğinin çok gerisinde. Maalesef Ceyhan uzunca zamandır kötü şeylerle anılıyor. Ceyhan bunu hak etmiyor. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' kapsamında 1 Nisan sabahı Ceyhan'da da yükseliş dönemi başlayacak. Ceyhan da 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşacak" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ile birlikte Ceyhan'da ofis açacağını da kaydeden Kocaispir; "Belirli periyotlarla gelip burada kalacağız. Ceyhan'ımızın, civar köylerimizin sorunlarını muhtarlarımızla, bürokratlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediye başkanımızla, kaymakamımızla masaya yatıracağız. Böylece yerinde yönetim ilkesi kapsamında, hariçten gazel okumadan sorunu yerinde tespit edip çözeceğiz. Ceyhan'ımızı Ceyhan Nehri boyunca pırıl pırıl tesislerle donatacağız. Çocukların, gençlerin, kadınların, emeklinin keyifle kullanacakları, gönül rahatlığıyla gidebilecekleri güzel mekânlar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.