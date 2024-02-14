Gemlik’te sele geçit yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, muhtemel sel felaketlerinin önüne geçebilmek için çalışmalara hız verdi. Bu çerçevede, Gemlik ilçesi Umurbey Kavşağı ile İstiklal Caddesinin kesişimi arasında yapılacak olan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı için yatay delgi çalışmalarına başlayan BUSKİ ekipleri, söz konusu kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yapılacak üç adet yatay delgi ile İstanbul Yolu altında ana kolektör hattına bağlayacak. Bu sayede, muhtemel sel felaketinin ve İstanbul Yoluna olan taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023 yılında Gemlik'te 5 bin 807 metrelik içme suyu hattı, 2 bin 312 metrelik kanalizasyon hattı, 3 bin 157 metrelik yağmur suyu hattı imalatı ile 850 metrelik dere temizliği gerçekleştirdiklerini söyledi. İHA