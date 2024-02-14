Halk TV'den bu kez "Siyanür" şovu! Muhabir taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

"SİYANÜR" MANİPÜLASYONUNA GİRİŞTİLER!

Öte yandan söz konusu heyelanın ardından sosyal medya üzerinden ve CHP yandaşı medya tarafından "Siyanür" iddiaları ortaya atıldı. Bu konu üzerinden algı operasyonlarına girişildi.

Yetkililer bölgede böyle bir tehlikenin bulunmadığını ise net şekilde yanıtladı.

BAKANLIK: KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Erzincan İliç'teki heyelan sonrası Fırat Nehri'nde kirlilik tespit edilmediğine yönelik açıklama yaptı. Bakanlık akan malzeme nedeniyle Sabırlı ve Çöpler Dereleri ile Fırat Nehri boyunca belirlenen noktalardan alınan anlık numunelerde kirlilik tespit edilmediğini duyurdu.

İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığı, toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde bir sedde yapıldığı belirtilen açıklamada, bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekiplerin bölgeye sevk edildiği ve çalışmalara başladığı ifade edildi.

HALK TV'DEN "MASKE" ŞOVU!

Tüm bu açıklamalara rağmen Halk TV provokasyon ve algı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Halk TV'nin son maske şovu ise deşifre oldu.

Halk TV bölgedeki muhabirlerine 'maskeli' yayınlar yaptırdı. Yayında maske takan Muhabir Ferit Demir'in yayın dışında herhangi bir önlem almadan bölgede gezdiği görüldü.

O anlar kameralara da yansıdı.