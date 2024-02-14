İzmir'e yeni projeler: Hamza Dağ tek tek açıkladı! "Herkesin başkanı olacağız"

Hamza Dağ, yaşam tarzı konusunda yaptığı açıklamada " Küçük bir kentte büyüdüm, İzmir'de dünyayı okudum. İzmir'in evladı oldum. Belediye başkanının yaşam tarzına bakış gibi bir görevi, vazifesi yoktur. Hayat şu an nasıl akıyorsa yine aynen akar " dedi.

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birçok kişiden İzmir'i daha iyi bildiğimi düşünüyorum. Öğrencilik yaşadım. Çok zor zamanlarım oldu. Mesleğe başlarken de zor zamanlarım oldu. Öğrencilik, avukatlığım ve milletvekillik olarak İzmir'de 3 dönemim var benim. Milletvekillik döneminde gitmediğim yer kalmadı. Ben İzmir'i hep sevdim. Siyaset yapmaktan keyif aldım burada. Bize oy vermese de şahsımıza olan ilgi mutlu etti.

Belediye başkan adayı olarak tepki ve olumsuz söz almadım. Oy vermeyeceğini söyleyen bir esnaf Balçova'da 'Siz Ankara'da İzmir'i daha çok güzel temsil ediyorsunuz' dedi. Çok naifti ama bu da bir tepki değildi. Birçok işte birçok insanın yanında olduk. Onlar da kelebek etkisiyle yakınlarına anlatmışlardır diye düşünüyorum. O nedenle çok keyifli kampanya dönemi yaşıyoruz.