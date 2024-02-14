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Giriş Tarihi: 14.2.2024 10:45

Jandarma ikna etti, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim oldu

Şırnak’ta jandarmanın ikna timinin çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyet yürüttüğü Suriye’nin Kamışlı kentinden kaçan H.B. (33), Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi asayiş birimince Habur Sınır Kapısı’na getirilerek teslim alındı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Jandarma ikna etti, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim oldu

Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten H.B., Şırnak İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreçleri Uzmanı (İSU) ekibince yapılan görüşmeler sonucunda teslim olmaya karar verdi. İletişime geçilen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin asayiş birimi KDP'ye teslim olması sağlanan H.B., oradaki işlemlerinin ardından Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na getirilerek teslim olması sağlandı. H.B., İSU ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Şırnak'a getirildi. H.B. burada babası ve kardeşiyle buluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada H.B. babasının elini öperek uzun süre sarıldı.

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Jandarma ikna etti, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim oldu
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