Haberler Gündem Haberleri Son dakika… İYİ Parti karıştı: Aday toplantısında Meral Akşener'i protesto ettiler!
Giriş Tarihi: 14.2.2024 16:34 Son Güncelleme: 14.2.2024 16:52

Son dakika… İYİ Parti karıştı: Aday toplantısında Meral Akşener'i protesto ettiler!

Yerel seçime sayılı günler kala muhalefet karıştı. CHP’de aday kavgası sürerken İYİ Parti’de de gerilim tırmandı. İYİ Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda, Hilmi Özer Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Bunun üzerine salonla "Teşkilat istemiyor" sesleri yükselmeye başladı. Meral Akşener apar topar toplantıyı terk ederken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı!

Son dakika… İYİ Parti karıştı: Aday toplantısında Meral Akşener’i protesto ettiler!

Muhalefet 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından bir daha toparlanamadı. Yerel seçime sayılı günler kala hem CHP hem de İYİ Parti karıştı… Aday krizinin yaşandığı CHP'de birbiri ardına istifalar yaşanırken İYİ Parti'de de gerilim tırmandı.

İYİ Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları için tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda Hilmi Özer, Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Bunun üzerine salonda protesto sesleri yükselmeye başladı.

Özer'in adaylığını uygun bulmadıklarını ifade eden ilçe teşkilatı üyeleri, "Teşkilat istemiyor" sloganları attı.

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Son dakika… İYİ Parti karıştı: Aday toplantısında Meral Akşener'i protesto ettiler!
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