Üç başkandan istifa açıklaması

Adana ve Artvin'de yeniden aday gösterilmeyen CHP'li belediye başkanları art arda partilerinden istifa etti. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de istifa ettiklerini duyurdu. Çetin yazılı açıklamasında, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasp edilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz" dedi.