12 yıl sonra Mısır’a tarihi ziyaretin mesajı net: Barış ve istikrar için güç birliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra dün Mısır'a tarihi bir ziyarette bulundu. Erdoğan'la beraberindeki heyet, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kahire'ye geldi. Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan tören öncesi kendisine sevgi göstersinde bulunan Mısırlı çocukları sevdi. Emine Erdoğan da Sisi'nin eşiyle sohbet etti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Sisi tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katılan Erdoğan ortak basın toplantısında şunları söyledi:Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız.Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail katliamlarını Refah'a taşımaktan uzak durmalı. Mısır'ın bu konudaki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Uluslararası camia Gazze'deki bu duruma izin vermemelidir. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Türkiye, Gazze Şeridi'ne 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesi sevk edildi. Türkiye, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için Mısır ile çalışmaya hazır. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ettim. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacak.Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşimizi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim.Mısırsavunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Turizm ve kültür alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe'ye en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. 20 bin Mısırlının Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir. Türkiye ve Mısır olarak bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.Yeni bir sayfa açıyoruz. Erdoğan'ınönümüzdeki nisanda Türkiye'ye ziyaretdavetine icabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyiamaçlıyoruz. Mısır ve Türkiyeel ele vererek çokiyi sonuçlarelde edebilecek.Erdoğan'ın12 yıl aranın ardından yaptığı Mısır ziyareti dünya medyası tarafından anbean flaş haber kodlarıyla aktarıldı. Erdoğan'ın apronda kırmızı halıyla karşılanması başta Ortadoğu merkezli yayın organları olmak üzere uluslararası ajanslar tarafından da canlı yayınlarla duyuruldu. Fransız AFP ajansı "Türkiye lideri Erdoğan'ın uçağı tarihi ziyaret için Kahire'yi indi. Bölgenin iki güçlü ülkesi Türkiye ve Mısır bağları sağlamlaştırıyor" şeklinde ziyareti duyurdu. ABD ve Avrupa merkezli yayın kuruluşlarında da Mısır buluşmasının başta Gazze, Doğu Akdeniz, Libya gibi meseleler olmak üzere bölgeyi ilgilendiren birçok konuda ciddi etkiler yapacağı yorumları yapıldı. DIŞ HABERLER