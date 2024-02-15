BM kalkınma programı başkanı Steiner: Türkiye ‘Sıfır Atık’ta liderlik yapıyor

EmineErdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner ile Dubai'deki "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu"nda bir araya geldi. Emine Erdoğan, kültürlerin ve dinlerin sürdürülebilir olmayı öğütlediğini; öz yaşam biçimine dönülmesi gerektiğini söyledi. Steiner çevre temelli ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsediğini ifade etti. Atık yönetiminin kendi çalışma alanlarında önemli bir yer kapladığını söyleyen Steiner, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" konusunda yaptıklarının ve çabalarının dünya için anlamlı olduğunu, Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamaların liderlik yapılarak küresele taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Emine Erdoğan, Mısır seyahatine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise "Türkiye olarak, her türlü ihtiyaç içindeki Gazze'ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.