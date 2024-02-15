Çok yıprandı, kredisi tükendi, sadece algıyla iş yapıyor

İKİdönem başkanlık yaptığı Adana'nın Çukurova ilçesinde tekrar aday gösterilmeyince partisi CHP'den istifa eden Soner Çetin, katıldığı radyo programında CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçelerin hiçbirini kazanma şansı olmadığını söyledi.CHP'nin Adana'da büyük bir hüsran yaşayacağını ifade eden Çetin, "Çok yıpranmış, kamuoyunda kredisini tüketmiş, hizmet yapmayan, sadece algıyla işi götürmeye çalışan bir belediye başkanı imajı vardı halkın kafasında.Zeydan Karalar da bunun cezasını sandıkta görecek. Hele bu son yaptıklarıyla iyice kendini bitirdi. Adana'nın sadece güneyinde 1-2 mahallesine güvenip de Adana'yı alabileceğini sanıyorsa yanılıyor. Yazık ettiler Adana'ya" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'u da hedef alan Çetin, "Seçimde CHP Adana'da büyük bir hüsrana uğrayacak. Ne büyükşehir ne de ilçelerde seçimi kazanamayacak" dedi.