Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Soydan: Kimsenin alın teriyle oynamayacağız

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, CHP'li Vahap Seçer ve yönetimi tarafından iş akdi feshedilen belediye personellerine ilişkin "Haksızlığa uğrayan personellerimizin işe geri dönüşlerini sağlamak için her zaman yanlarındayız. Kimsenin işiyle, aşıyla, alın teriyle oynamayacağız" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, CHP'li Vahap Seçer ve yönetimi tarafından iş akdi feshedilen belediye personellerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Soydan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlığımızın nişanesi Türk Bayrağımız ile sorunu olmayanla bizim de sorunumuz olmaz. Bunu şiar edinerek hiç kimseyi işten çıkarmayacağımızın, haksızlığa uğrayan personellerimizin de işe geri dönüşlerini sağlamak için her daim yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu.

"EŞİTLİK VE ADALET GETİRECEĞİZ"

Mersin'e eşit ve adaletli bir yönetim modelini getireceklerine belirten Serdar Soydan, "Bu eşitlik ve adalet ilkelerine ilk önce kendi belediyemiz içinden başlayacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelimizin mutlu olması gerekiyor. Biz hiç kimsenin siyasi ya da dünya görüşüne bakmadan, işiyle, aşıyla, alın teriyle oynamadan, hiç kimsenin yapmak istemediği işlere zorlamadan çalışacağız. Biz önce kendi personelimizle mutlu olmak zorundayız. Biz kendi iç yapımızda mutlu olacağız ki verimlilik artsın. Biz mutlu olursak Mersin mutlu olacak" dedi.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN PERSONELİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Soydan, "Mevcut yönetim göreve ilk geldiğinde binlerce çalışan insanın, siyasi görüş ayrılıkları gibi bazı nedenlerden dolayı iş akdini feshettiler. Bu sayı 3 bin civarında. Belki de 4 bin. Bu arkadaşlarımız mahkeme yoluyla haklılıklarını da ispat ettiler. Ama maalesef o noktada bir geri dönüş olmadı. Biz iş akdi feshedilen, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızın da sonuna kadar yönetime geldiğimizde yanlarında olacağız" diye konuştu.

İstihdama dair projelerinin hazır olduğunun altını çizen Serdar Soydan, "9 Mart tarihinde projelerimizi vatandaşlarımızın taktirine sunacağız. Bu projelerimiz ile birlikte istihdamı da sağlayacağız. İstihdam sağladığımız zaman iş konusunda da bir sıkıntı olmayacak" dedi.