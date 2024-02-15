Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı yeni seçim klibini tanıttı: Seven ne yapmaz

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, her gün vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Kurum, yerel seçime ilişkin klip paylaşıyor.

YENİ SEÇİM ŞARKISINA YOĞUN İLGİ

Resmi X hesabından yeni seçim şarkısını paylaşan Murat Kurum, "Risksiz İstanbul" notuyla kentsel dönüşüme dikkat çekti. "Seven ne yapmaz" adlı seçim çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"İSTANBUL'UN KAYBOLAN YILLARINI TELEFİ EDECEĞİZ"

Kurum'a destek veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul için #SevenNeYapmaz diyoruz… Tarihe geçecek dönüşümle İstanbul'umuzda toplam 650 bin konut yapacağız." dedi. Kurum ise Kabaktepe'ye "Seven ihmal etmez, sevdiği şehir için hiç durmadan çalışır. İstanbul'un kaybolan 5 yılını eser belediyeciliği ile telafi edeceğiz." yanıtını verdi.