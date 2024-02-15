Hedefleri Aziz Yeniay’dı

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya Kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda, sokaktan geçen Ebru Güneş Dumlu (32) başından yaralanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ilk etapta 17 olan gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Yeni gözaltına alınanlar arasında, Kalaşnikofla Ebru Güneş Dumlu'yu ağır yaralayan şüpheli M.D.'nin de yer aldığı ortaya çıktı. Silahlı saldırının başlatıldığı araçta bulunan M.D. hariç iki şüphelinin de kıskıvrak yakalanan isimler arasında olduğu öğrenildi.Hastanede tedavisi devam eden Dumlu'yu ağır yaralayan M.D.'nin kullandığı Kalaşnikof model silahın daha önce başka silahlı eylemlerde de kullanıldığı saptandı. Silahın temin edildiği 2 şüpheli de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.Soruşturma birimleri yaptığı incelemelerde, saldırının ana hedefinin Aziz Yeniay olduğu değerlendirmesinde bulunurken Yeniay'ı mermilerden, seçim çalışması kapsamında gittiği dernekten yaklaşık 10 saniye geç çıkmasının kurtardığı öğrenildi. Yeniay'a gerçekleştirilmek istenen suikast girişimiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı tespit edilemedi.Yeniay'ın 3 koruma polisinden bir tanesi başkan adayıyla birlikte derneğin içinde beklerken, diğer iki güvenlik görevlisi dernek kapısının tam karşısında bekliyordu. Başkan adayının dernekten çıkacağı bilgisinin içerdeki koruma tarafından diğer iki korumayla paylaşılmasından sonra 2 koruma harekete geçti. Korumaların hareketlenmesi üzerine başkanın çıktığını zanneden saldırganlar harekete geçti ve sokaktan geçen Ebru Güneş Dumlu'nun ağır yaralandığı silahlı saldırı meydana geldi.Dumlu'nun 58 metrelik bir mesafeden kurşunların hedefi olduğu öğrenilirken, olayda 1 Kalaşnikof, 4 tabanca olmak üzere toplam 5 silah kullanıldığı, Kalaşnikofun henüz bulunamadığı öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 26 şüpheli adliyeye çıkartıldı. Yaşı 18'den küçük 4 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.