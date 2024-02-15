Kocaispir’den büyükşehir çalışanlarına müjde

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Memur-Sen Adana Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldiğinde sırf kendi görüşünden olmadığı için işçi kıyımı yaptığını ifade eden Kocaispir, "Binlerce kardeşimizi işinden etti, birçoğu perişan oldu, eşinden ayrıldı, hasta oldu, yuvası yıkıldı. Hiç merak etmeyin. Mağdur olan kardeşlerimizin hepsinin mağduriyetini masaya yatıracağız ve mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi.

Siyasette negatif bir yaklaşıma pirim vermediğini, sevginin dilini esas aldığını ancak iftira atıldığı zaman o iftiraya da cevap vermenin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, şunları söyledi:

"Şimdi şöyle bir propaganda yapıyorlar. Büyükşehirde çalışan kardeşlerimize 'Fatih Kocaispir göreve geldiğinde sizi işten çıkaracak' diyor. Ben de diyorum ki 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Biz 5 yıldan beri belediye başkanıyız. Uzaydan gelmedik. Herkes bizi biliyor. Hikâyemiz ortada. Biz göreve geldiğimizden itibaren kimi işten çıkardık? Çünkü biz insanız. Allah'tan korkuyoruz, kuldan utanıyoruz. Büyükşehir Belediyesinde çalışan değerli kardeşlerimize açıkça şunu söylüyorum. İşini namusuyla ve hakkıyla yapan hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Hep beraber çalışacağız, birlikte Adana'mıza hizmet edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi'nde memur, kadrolu işçi ve anonim şirketler kapsamında çalışan işçilerin özlük haklarıyla ilgili konuları ve belediyede yürütülen sendikal faaliyetleri yakından takip ettiğini ifade eden Kocaispir, "Şimdiden söylüyorum. İnşallah göreve geldiğimizde belediyede çalışan kardeşlerimizin özlük haklarıyla ilgili bütün imkânları zorlayarak onları memnun edecek, onların duasını alacak bir çalışmayı yapacağız" diye konuştu.