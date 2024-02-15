CHP’de bağırıp çağıran adaylığı kapıyor! CHP’de yine aday değişti...

PARTİ TABANINDA BEKLENTİ OLUŞTU

Çiğli adayının değişmesi diğer ilçelerde de beklenti oluşmasına neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda toplanan PM sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel Çiğli dışında başka bir değişiklik yapılmayacağını, yerel seçimlere 29 Ocakta PM'de onaylanan isimlerle girileceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bugün İzmir'de gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısına saatler kala Karaburun adayında değişikliğe gidildi.