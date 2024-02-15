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Giriş Tarihi: 15.2.2024 11:48 Son Güncelleme: 15.2.2024 11:49

CHP’de bağırıp çağıran adaylığı kapıyor! CHP’de yine aday değişti...

CHP Genel Merkezi, İzmir’deki belediye başkan adaylık sürecini eline yüzüne bulaştırdı. Önce Çiğli şimdi de Karaburun adayı değişti. 29 Ocak’ta toplanan Parti Meclisinde CHP’nin Karaburun adayı olarak açıklanan Nurşen Balcı, Genel Başkan Özgür Özel’in talimatı ile bugün saat 14.00’da gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısına saatler kala çizik yedi. Yerine mevcut Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yeniden aday gösterildi. Daha önce de Çiğli adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım, ilçe örgütünde rahatsızlık yaratmış art arda düzenlenen protesto gösterileri sonrası PM, geri adım atarak Yıldırım’ın yerine Onur Emrah Yıldız’ı atamıştı. İzmir’de belediye başkan adayı belirleme sürecinde yaşananlar kulislerde ‘CHP Genel Merkezi, aday belirleme sürecini eline yüzüne bulaştırdı. Genel merkeze sesini yükselten, bağırıp çağıran adaylığı kapıyor.’ yorumlarına neden oldu.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP’de bağırıp çağıran adaylığı kapıyor! CHP’de yine aday değişti...

CHP'de değişim yalan oldu. Genel merkez, belediye başkanı aday belirleme sürecinde parti tabanının taleplerine kulak tıkayınca İzmir'de ortalık karıştı. 29 Ocak'ta Parti Meclisinin açıkladığı belediye başkan adayları kentte huzursuzluk yarattı. Karşıyaka, Karaburun, Çeşme, Çiğli ve Güzelbahçe'de protesto gösterileri düzenleyen partililer Genel Merkeze 'ithal aday istemiyoruz' çağrısında bulundu.

ÖNCE ÇİĞLİ DEĞİŞTİ

Çiğli'deki tepkilerin giderek büyümesi üzerine geçtiğimiz haftalarda CHP Parti Meclisi, Çiğli adayını değiştirdi. Başkan Adayı olarak ilan edilen Uygar Yıldırım çizik yerken yerine Onur Emrah Yıldız getirildi.

PARTİ TABANINDA BEKLENTİ OLUŞTU

Çiğli adayının değişmesi diğer ilçelerde de beklenti oluşmasına neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda toplanan PM sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel Çiğli dışında başka bir değişiklik yapılmayacağını, yerel seçimlere 29 Ocakta PM'de onaylanan isimlerle girileceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bugün İzmir'de gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısına saatler kala Karaburun adayında değişikliğe gidildi.

KULİSLERE DÜŞMÜŞTÜ

CHP PM tarafından Karaburun Belediye Başkan adayı ilan edilen Nurşen Balcı'ya yönelik olarak parti içinden gelen "ithal aday" eleştirileri ve ilçe binasına yapılan ziyarette meydana gelen olaylar sebebiyle adaylık konusunun yeniden ele alınacağı kulislere yansımıştı.

BALCI GİTTİ ERDOĞAN GELDİ

Edinilen bilgilere göre Nurşen Balcı'nın yerine mevcut belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan 'ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Karar iki tarafa da tebliğ edilirken Genel Başkan Özel'in bugün saat 14.00'da Karşıyaka'da gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısında Erdoğan'ın elini kaldıracağı aktarıldı.

ÖZEL YETKİSİNİ KULLANDI
Pazartesi günü yapılan PM toplantısında Genel Başkan Özel'e adayların YSK'ya bildirilmesi öncesinde adayların değişimi konusunda tam yetki verilmişti. Özel'in bu yetkiye dayanarak işlem yaptığı öğrenildi.

KULİSLERE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

CHP Genel Merkezinin önce Çiğli ardından da Karaburun adayını ilçe örgütlerinden gelen tepkiler üzerine değiştirmesi kulislere bomba gibi düştü. Son yaşananlar 'Sesini yükselten bağırıp çağıran adaylığı kapıyor' yorumlarına neden oldu.

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CHP’de bağırıp çağıran adaylığı kapıyor! CHP’de yine aday değişti...
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