Turizmde hedefler gerçekleşiyor

Kültürve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefiyle girdikleri yeni yılda ziyaretçi ve rezervasyon rakamlarının iyi gittiğini belirterek, "İnşallah bu şekilde devam edersek 2024 hedeflerimizi de rahat bir şekilde gerçekleştireceğimizi umuyoruz." dedi. İzmir'in Kuşadası ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle bir otelde bir araya gelen Ersoy, konuşmasında turizmde 2019'da rekorlar kıran Türkiye'nin pandemi sürecinden en hızlı çıkan ülke olduğunu, olumsuzluklara rağmen 2023'ü de rekorla kapattıklarını ifade etti. 2028'e kadar çok ciddi hedefler koyduklarını, bu hedeflere de her sene rekorlar kırarak ulaşacaklarını kaydeden Ersoy, "60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefiyle yıla başladık. İlk veriler de iyi geliyor. Ziyaretçi rakamlarında çok ciddi artışlar var. Rezervasyonlar da iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde devam edersek 2024 hedeflerimizi de rahat bir şekilde gerçekleştireceğimizi umuyoruz" diye konuştu.Doğru projelerle turizm yatırımları için kaynak oluşturulabildiğini dile getiren Ersoy, ören yeri girişlerinden elde edilen gelirin yüzde 100'e yakın arttığını aktardı. Yabancı kazı başkanlarının görev yaptığı arkeolojik kazılarda çalışmaları 12 aya çıkardıklarını bildiren Ersoy, "Geleceğe Miras" projesiyle gelecek 4 yıl için iddialı hedeflerin konulduğuna işaret etti.