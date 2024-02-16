Ankara’da mobilyacıların yer sorunu çözülüyor

AR-GE MERKEZİ KURACAĞIZ

Mobilyacılar için kuracakları AR-GE merkezinin müjdesini de veren Altınok, "Tasarım için AR-GE merkezi kuracağız. Bütün organize sanayi bölgelerimizde yapılması lazım. Sektörlere göre burada üretimler yapılması lazım. Bunları yapacağız. Ankara'daki ticaretimiz daha da gelişecek. Yani Ankara'yı ticaret, sanayi ve ekonomi başkenti yapacağız." dedi.

Ayrıca Altınok, siteler esnafının yaşadığı otopark sorununu da çözeceklerini sözlerine ekledi.