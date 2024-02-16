Ankara’da mobilyacıların yer sorunu çözülüyor

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası'nı ziyaret etti. Ziyarete Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı ve esnaflar katıldı.
MOBİLYACILARIN YER SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ
Altınok, mobilyacıların dükkan ve fabrika yerleriyle ilgili yaşadıkları sorunu çözmek için yeni sanayi bölgeleri oluşturacaklarını söyledi. ASO Başkanı'nın da sanayi sitelerinde yer olmadığını ve taleplerin karşılanamadığını dile getirdiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:
"Bugün Ankara'da 10 tane organize sanayi bölgesi daha olsa tamamı dolar. İşsizlik diye bir problem olmaz. Genel müdürü, mühendisi, mimarı, efendim yöneticisi, fabrika müdürü, işçisinden Ankara'nın aldığı vergi artar. Büyükşehir'in de geliri artar. Bunları biz yapacağız."
AR-GE MERKEZİ KURACAĞIZ
Mobilyacılar için kuracakları AR-GE merkezinin müjdesini de veren Altınok, "Tasarım için AR-GE merkezi kuracağız. Bütün organize sanayi bölgelerimizde yapılması lazım. Sektörlere göre burada üretimler yapılması lazım. Bunları yapacağız. Ankara'daki ticaretimiz daha da gelişecek. Yani Ankara'yı ticaret, sanayi ve ekonomi başkenti yapacağız." dedi.
Ayrıca Altınok, siteler esnafının yaşadığı otopark sorununu da çözeceklerini sözlerine ekledi.