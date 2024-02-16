Babalarının şapkalarını takarak selam verdiler

Adana Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy (58), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Trafikten Sorumlu Emniyet Yardımcılığı görevini yürüten Aksoy için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene babalarının şapkalarıyla katılan Esra Aksoy ile ağabeyi Furkan Aksoy gözyaşlarına boğuldu.

Birbirine sarılarak gözyaşı döken kardeşlerden Esra Aksoy, "Canım babam. Doğudan daha yeni döndün, yeni kavuşmuştuk. Anne, ağabey babam gidiyor.

Senin için her şeyi yapacağım" derken; Furkan Aksoy, "Sensiz nefes alamam babam" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Ağabey ile kardeşi babalarının şapkalarını takarak selam verdi. Daha sonra Aksoy'un cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesi Kargılı köyünde toprağa verilecek.

EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Hakan Aksoy, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, tören için Adana Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Aksoy'un eşi Aytül, çocukları Furkan ve Esra Aksoy ile şube müdürleri ve görev arkadaşları katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Aksoy'un özgeçmişi okunup, dua edildi. Babasının cenazesinin getirilmesiyle gözyaşı döken Esra Aksoy, "Canım babam. Doğudan daha yeni döndün, yeni kavuşmuştuk. Senin için her şeyi yapacağım" dedi. Oğlu Furkan Aksoy ise "Sensiz nefes alamam babam" diyerek gözyaşı döktü. Furkan ve Esrar Aksoy'u, polis memurları teselli etmeye çalıştı. Hakan Aksoy eşi Aytül Akyos ise, "Erken gittin, bırakma bizi" diye gözyaşı döktü.

MEMLEKETİNE YOLLANDI

Törenin ardından Aksoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına yüklendi. Bu sırada Furkan ve Esra Aksoy, babalarını polis selamıyla uğurladı. Aksoy, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kargılı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere kentten ayrıldı.