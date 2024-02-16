Bursa’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüner Koyuncu (6) isimli bir kadına bu esnada Yalova istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Özcan (56) idaresindeki otomobil çarptı.

OTOMOBİL SAVRULDU

Yaşlı kadına çarpan otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhalarına, sonra alt geçit kaldırımına çarptıktan sonra seyir halinde olan Erdem Aytunç (35) idaresindeki kamyona arkadan çarparak durabildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Araç içinde bulunan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan sürücü Mehmet Özcan'ın eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin Özcan (23) araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ; OTOMOBİL YAYA ÇARPTIKTAN SONRA ARKADAN BANA ÇARPTI

Kaza sonrasında olayı anlatan kamyon sürücüsü Erdem Aytunç, otomobilin yayaya çarpıktan sonra savrulup önce kaldırıma sonra kamyona arkadan çarptığını ifade etti. Kazada otomobilin çarptığı yaya Hüner Koyuncu'nun durumunun ağır olduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVKEDİLDİ

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevkedildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.