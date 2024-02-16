Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır’da AK Parti Seçim Bürosu açılışında konuştu

Yılmaz, Şanlıurfa Bulvarı'nda AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakırlılara selamını, sevgisini ve muhabbetini ilettiğini belirterek, kalplerinin her zaman Diyarbakır ile attığını, ellerinden gelen tüm imkanlarla Diyarbakır'ın ve Diyarbakırlıların yanında olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da yaptıkları hizmetlere değinen Yılmaz, "Silvan Barajımız, duble yollarımız, hastanelerimiz, okullarımız, kırsal alana, köylere yaptığımız hizmetler, tarımsal faaliyetler, çiftçimize verdiğimiz destekler, ihtiyaç sahibi, yetime yaptığınız destekler hepsi ortada. Vatandaş bunları yaşayarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların AK Parti öncesindeki durumu, AK Parti döneminde yapılanları yaşayarak bildiğini, takdir ve dua ettiğini anlatan Yılmaz, bu anlamda vatandaşlara müteşekkir olduklarını dile getirdi.

"İNŞALLAH HEP BİRLİKTE DİYARBAKIR'I GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ"

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sloganlarla, laflarla, ideolojilerle kimsenin karnı doymuyor. Gençlerimize, çoluk çocuğumuza bir gelecek hazırlanmıyor. Bunu yaşayarak yine gördük, biliyoruz. Diyarbakır'ın çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümeye, daha fazla hizmete, yatırıma ihtiyacı var. Bu noktada da kritik bir seviyeye gelmiş durumda. Aslında her şey uygun. Tek yapmamız gereken Diyarbakır'a ve geleceğine sahip çıkmak. Sadece ve sadece aklı fikri Diyarbakır olan adayları desteklemek. Bunu yaptığımızda emin olun Diyarbakır çok şey kazanacak. Çok hızlı bir şekilde bir değişim, dönüşüm süreci yaşayacak. İnşallah hep birlikte Diyarbakır'ı geleceğe hazırlayacağız. Biz buna gerçek belediyecilik diyoruz. Şimdi belediyeyi amacı için kullanmak var, kanunlarda amacı belli. Belediye yerel hizmetler yapacak. Halka hizmet edecek. Bunun için mi kullanacaksınız belediyeyi, yoksa başka amaçlar için mi kullanacaksınız? Mesele budur. Kişisel kariyer için veya ideolojik için mi belediye kullanılacak? Bir enstrüman, bir araç olarak mı kullanılacak başka amaçlar için? Yoksa belediyeye tahsis edilen kaynaklar bu halka yeşil alanlar, spor tesisleri yapmak, içme suyunu temiz bir şekilde ulaştırmak, havanın kalitesini korumak, mesleki eğitimler vermek, girişimciliği desteklemek, yine ihtiyaç sahibi olan insanlara destek olmak gibi hizmetleri için mi kullanılacak? Biz işte bundan yanayız."

Gerçek belediyecilikten yana olduklarını belirten Yılmaz, olması gerekenin bugüne kadar çeşitli dönemlerde yapılmadığı için halkın artık gerçek belediyecilik hizmeti istediğini, bunu da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının yerine getireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de onları takip edeceğiz. Gerçek belediyecilik anlamında her yaptıkları hizmetlerde de yanlarında olacağız, destek olacağız, güç vereceğiz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak gerçekten ehil bir arkadaşımızı aday yaptık. Halis Bey yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz bir arkadaşımız. Diyarbakır'ın en önemli meselelerinden biri nedir? Tarım sektörü, tarımda daha fazla üretim. Silvan Barajı'mız da devam ediyor. Bittiğinde Diyarbakır çok farklı bir yere gelecek. Halis Bey tam bu işin adamı. Tarım sektöründen geliyor. TİGEM Genel Müdürlüğü yaptı, yıllarca çok başarılı işlere imza attı. Ben o dönem daha yakından tanıdım. Kalkınma Bakanıydım. Gelip bizden ödenekler istedi, Ceylanpınar ve başka yerler için. Hakikaten çok büyük projelere imza attı. İnanıyorum ki; Diyarbakırlılar takdir ederlerse, seçerlerse Halis Bey bu bölgenin tarımına, üretimine, çiftçisine çok büyük destekler sunacak. Çok daha bilinçli bir şekilde bütün bu alandaki kurumlarımızın da gücünü, kapasitesini doğru bir şekilde organize ederek çiftçimize çok önemli yeni imkanlar açacak."

"DİYARBAKIR BU ÜLKENİN BİRLİĞİNE, BERABERLİĞİNE SAHİP ÇIKACAK"

Diyarbakır'ın en önemli meselelerinden birinin de "afet" olduğuna işaret eden Yılmaz, depremde canların gittiğini belirterek, her birine Allah'tan rahmet diledi.

Bu sonuçların bir daha yaşanmaması için dirençli şehirler inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Çok daha iyi bir şehirleşme oluşturmamız lazım. Bu noktada da eski AFAD başkanımız bu işlerden en iyi anlayan insanlardan biri. Halis Bey inanıyorum ki; hem depremin yaralarını sarma, 16 binden fazla hak sahibimiz var, onlara konutlarını teslim etme hem de Diyarbakır'ın ihtiyaç duyduğu bu dönüşümü gerçekleştirme, çok daha dirençli bir şehir haline Diyarbakır'ı getirme noktasında çok güzel hizmetler yapacaktır. Yine Diyarbakır'ın en önemli meselelerinden biri de şehir içi ulaşım meselesi. Görüyoruz, Diyarbakır artık çok daha canlı. Kent içi ulaşımda da projelerini açıklayacaktır. Sonuna kadar yanındayız, arkasındayız, her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

İlçe belediye başkanlığı için gösterdikleri adayların göreve seçilmesiyle de Diyarbakır'da farklı bir dönemin başladığını göreceklerini ifade eden Yılmaz, bu farklı dönemin sadece Diyarbakır'a değil ülkeye, çok daha geniş bir coğrafyaya da büyük bir güç ve destek vereceğini kaydetti.

Diyarbakır'ın önemli bir merkez, bir medeniyet şehri olduğuna işaret eden Yılmaz, yıllardır birilerinin bunu heba ettiğini aktardı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birtakım uluslararası güç odakları bu bölge üzerindeki hesaplarına Diyarbakır'ın gençlerini maalesef kurban ettiler. Bunlara müsaade etmememiz, gençlerimizi geleceğe hazırlamamız lazım. Çoluk çocuğumuzu çok daha güvenli bir şekilde, daha demokrat, daha kalkınmış bir Türkiye'ye hazırlamamız lazım. Kim ne derse desin Diyarbakır bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak. Bu vatana, bu bayrağa, bu devlete sahip çıkacak ve emperyalist birtakım güçlerin bu bölge üzerinde kurduğu hesapları boşa çıkaracak. İnşallah bu vesileyle Gazze'den Yemen'e, Balkanlar'dan, Kafkaslar'a çok daha geniş bir coğrafyaya birlik, bütünlük mesajı verecek."

Parti teşkilatlarının çok kıymetli çalışmalar yürüttüğünü belirten Yılmaz, kapı kapı dolaşılıp, insanlara ulaşılması ve yüz yüze görüşülmesi tavsiyesinde bulundu.

Yılmaz, "Diyarbakırlıların gönlünü kazanacağız. Bunu da sonuca dönüştüreceğiz. Seçim koordinasyon merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Cenabıallah yolumuzu, bahtımızı açık etsin." dedi.

Daha sonra Yılmaz, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.