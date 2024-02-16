Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Trakya Birlik, Beşir Derneği ve Semerkant Derneği'ni ziyaret etti. Ardından Elif ve Ufuk Ümmüşoğlu'nun nikah şahidi olan İba, çifte mutluluklar diledi. İba, daha sonra bir kafe işletmesini ziyaret ederek sohbet etti. İba, "Bölgemiz için önemi tartışılmaz olan birliğimizin beklentilerini ve dileklerini dinledik, görüştük. İletişimimiz ve desteğimiz artarak devam edecek. İba, Elif ve Ufuk Ümmüşoğlu çiftinin nikah şahitliğini de yaptı. Fatih Mahallesi'nde bir kahvahaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden İba, "Edirne'miz için yapacak çok işimiz var. Bunun sorumluluğunu taşıyor ve sohbetlerimizde de hemşehrilerimize bunun sözünü veriyoruz. Edirne için yeni bir dönem çok yakında" dedi.