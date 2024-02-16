Tolga Şardan’ın 5 yıl hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2023 tarihinde T24 isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan'ın kaleme aldığı "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'Yargı raporunda neler var?" başlıklı yazının yayınlandığı kaydedildi. Yazının incelenmesiyle Şardan hakkında re'sen soruşturma başlatılarak ikametinin Ankara'da bulunması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan talimatla gözaltına alındığı iddianamede belirtildi.

"KULİSLERDEN ELDE ETTİĞİM BİLGİLERİ KALEME ALDIM"

Şardan'ın savunmasına yer verilen iddianamede, "Haberin kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan güncel bir konu olduğunu, konunun başlangıcının İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın kamuoyuna yansıyan dilekçesi olduğunu, bu olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine ismini vermek istemediği farklı kaynaklardan gelişmeleri takip ettiğini, gazetecilik mesleğinin temel kurallarından birinin de fikri takip olduğunu, kulislerden elde ettiği bilgileri yazısında kaleme aldığını, kulislerde yazdıklarından çok daha fazla bilgiler olduğunu, yazının içinde taraf olarak görülen Cumhurbaşkanı makamı ve MİT Başkanlığı tarafından herhangi bir yalanlama veya açıklama yapılmadığını" belirterek suçlamaları reddettiği anlatıldı.

MİT'TEN RAPOR İLİŞKİN CEVAP GELDİ

Soruşturma kapsamında yazıya erişimin engellenmesi ve yayından çıkarılması kararı verildiği yer aldı. İddianamede, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) soruşturmaya konu köşe yazısı içeriğinde kurumları tarafından hazırlandığı iddia edilen bir rapor olup olmadığının sorulduğu, MİT'in 17 Kasım 2023 tarihli cevabında, teşkilatları tarafından hazırlanmış bir rapora rastlanılmadığının belirtildiği vurgulandı.

AYRILAN DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Tolga Şardan'ın yazı içeriğine yer verilerek "...yargıdaki çürüme" şeklindeki ifadelerinin de "Devletin Yargı Organlarını Aşağılama" suçu kapsamında kaldığı ve TCK 301/1. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların Adalet Bakanlığı'ndan 'soruşturma izni' alınması gerekmesi nedeniyle, bu suç açısından dosyanın ayrıldığı kaydedildi. Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından hukuki ve fiili irtibat nedeniyle dosyaların birleştirildiği kaydedildi.

DELİL SUNAMADI

İddianamede, Tolga Şardan'ın internet sitesi üzerinden yayınladığı köşe yazısı içeriğinde, MİT tarafından 'yargı raporu' adı altında rapor düzenlendiği şeklinde kesin yargı içeren cümlelerin yer aldığı, Şardan'ın her ne kadar yazısında yer alan bilgileri teyit ederek yayınladığı iddia edilmiş ise de soruşturma dosyasına buna ilişkin herhangi bir delil sunamadığı belirtildi.

"YARGI TEŞKİLATINI ZAN ALTINDA BIRAKTIĞI"

İddianamede, köşe yazısının halkın devlet kurumlarına olan güvenini olumsuz etkileyeceği, bu bilginin kamu düzeni ile ilgili olduğu ve halkı yanıltıcı mahiyette olduğu, kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun yasal unsurlarının oluştuğuna yer verildi. İddianamede, köşe yazısında doğrudan devletin yargı organlarında usulsüz ve yasaya aykırı işlemler yapılarak kararlar verildiği ifadelerinin bir bütün olarak yargı teşkilatını zan altında bıraktığı ve toplumda yargı teşkilatına olan güveni zedeler mahiyette olduğu ve devletin yargı organlarını aşağılama kastıyla hareket ettiği öne sürüldü.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

1 Kasım'da tutuklanan ve 6 Kasım'da tahliyesine karar verilen Şardan'ın "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şardan hakkındaki iddianame kabul edilirse İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.