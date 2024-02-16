İstanbul ve İzmir’de suç örgütleri çökertildi! Suç örgütlerinden cinayet, silahlı çatışma ve tehdit

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; elebaşılığını Operasyonlarda; 37 ruhsatsız tabanca 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

CİNAYET, SİLAHLI ÇATIŞMA VE TEHDİT

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin; 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri, 11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri ve anlaşmazlık yaşadığı kişilere yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.